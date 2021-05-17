Ильназ Галявиев

БИЗНЕС Online / YouTube 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

СК РФ

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев после завершения следственных действий, Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского, сообщил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По словам Мельникова, Галявиев содержится в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением. Жалоб на условия содержания у Галявиева нет, отметил правозащитник.

Утром 11 мая вооруженный легально приобретенным охотничьим ружьем Hatsan ESCORT студент колледжа Ильназ Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился.

В результате атаки погибли девять человек, большинство их них - восьмиклассники. Еще 23 человека ранены. 8 из 18 детей, пострадавших от рук стрелка в казанской школе N175, получили пулевые ранения.

Следствие на суде заявило, что Галявиев совершил не менее 17 выстрелов. У стрелка диагностировано заболевание мозга. Суд отправил Галявиева в СИЗО на два месяца, его обвиняют в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК; наказание вплоть до пожизненного заключения).