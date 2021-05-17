В Санкт-Петербурге зарегистрирован значительный рост заболеваемости коронавирусом

АГН "Москва" / Андрей Никеричев

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

По его данным, по сравнению с прошлым воскресеньем, 9 мая, в городе количество новых случаев инфицирования возросло почти на 29%. На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями.

За прошедшую неделю число больных коронавирусом увеличилось на 6,38%. Вместе с тем по сравнению с показателями недельной давности зарегистрировано значительное увеличение числа выздоровевших - на 517,92%.

"Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности", - пояснили составители отчета.

К настоящему моменту в Санкт-Петербурге прививку от коронавируса сделали 619 580 человек. Из них два укола сделали 518,5 тыс. пациентов. За прошедшие сутки первично были привиты 4,5 тыс. человек, вторично - 3 тыс.

За весь период вакцинации в Петербург поступило 800 702 комплекта препаратов против COVID-19. Общий запас вакцины в городе на сегодняшний день - 181 122 комплекта.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, Санкт-Петербург находится на втором месте среди российских регионов по числу заболевших и умерших. За весь период пандемии в городе коронавирусом заразились 427,3 тыс. человек, скончались 13 762 пациента.