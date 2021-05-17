Директор ФСИН Александр Калашников

Федеральная служба исполнения наказаний

В СИЗО и колониях нет колл-центров мошенников, заявил директор ФСИН Александр Калашников на открытии Петербургских пенитенциарных конференций, передает ТАСС.

"Каких-то колл-центров на территории наших учреждений не существует. Факты подтверждают, что колл-центры создаются в гражданском сообществе", - цитирует заявление Александра Калашникова ТАСС.

По его словам, ФСИН вместе с органами внутренних дел и ФСБ проводили проверку возможной работы телефонных мошенников. Были выявлены "факты проноса запрещенных предметов", однако с этим явлением ведется борьба.

Продолжается активная борьба с попытками пронести в СИЗО и колонии запрещенные предметы. Он отметил, что есть "факты предательства со стороны сотрудников", но ведомство "очень плотно" с этим борется и практически изжило "эти факты".

Половина россиян, отбывших наказание за преступления, испытывают трудности с трудоустройством и возвращением к некриминальному образу жизни, добавил Александр Калашников. Он отметил, что решить проблему можно, привлекая опыт использования в службе наказания принудительных работ.

С 2019 года СМИ пишут о том, что под видом банковских сотрудников граждан обзванивают арестованные и осужденные. Правоохранительные органы совместно с Роскомнадзором проработали вопрос об установке "блокираторов" сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.

"Петербургские пенитенциарные конференции" - комплекс научных мероприятий, которые проходит в Петербурге на базе Университета ФСИН России 17 и 18 мая. Специалисты в области юриспруденции обсуждают обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной системе РФ, имидж ФСИН, специфику ведомственного профессионального образования и т.п. Конференция проходит впервые.