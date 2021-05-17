69 курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН госпитализировали с острой кишечной инфекцией, еще 17 лечатся на дому. Об этом, как пишет "Медиазона", на совещании рассказал губернатор области Олег Кувшинников, назвав случившееся "Неприятным случаем".

"Основные жалобы - высокая температура, недомогание, слабость, головокружение, боль в животе", - добавил губернатор. В институте подтвердили факт отравления, не назвав при этом числа пострадавших курсантов.

Следственный комитет расследует отравление по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг (часть 1 статьи 238 УК).

Местное издание "Город Во", одним из первых сообщившее о госпитализациях, уточняет со слов пострадавших, что не всех из них в последние дни ели в кафе и столовой при институте. "Прорабатываются и другие версии ЧП, например, заражение ротавирусом", - говорится в материале.