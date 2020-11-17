В Сибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

"Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", - сказала Попова, слова которой приводит РИА "Новости". Эта мутация также получила широкое распространение в Японии и является более заразной, чем ранее выявленные.

Кроме того, в изоляте, выделенном в Санкт-Петербурге и Челябинской области, обнаружена мутация А831V, для которой характерно снижение чувствительности к сыворотке, содержащей антитела к коронавирусу. Данная мутация в материале из других регионов не выявлялась, отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, мутации патогена, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель и не влияют на эпидемиологические аспекты. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций.

Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов коронавируса: европейский и из стран Азии, но не из Китая. На симпозиуме она подтвердила, что большинство штаммов вируса завезены в Россию из Западной Европы, а случаев появления первоначального штамма из Китая практически не обнаружено.

Европейские же ученые ранее выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей. В частности, британские исследования показали, что у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.

Ранее ученые проанализировали распределение фрагментов ДНК неандертальцев в геноме современных европейцев и жителей Восточной Азии. Они пришли к выводу, что неандертальцы, по-видимому, скрещивались с людьми современного типа дважды. Предположительно, два вида людей сначала смешались примерно 50-60 тысяч лет назад вскоре после выхода людей современного типа из Африки, а потом после их разделения на европейскую и азиатскую популяции. В геномах всех сапиенсов, кроме африканцев, содержится около двух процентов неандертальской ДНК. Но у современных жителей Восточной Азии неандертальских генов на 12-20% выше, чем у европейцев.