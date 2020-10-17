Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru Московское управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозу Росгидрометцентра, уже в субботу вечером в столице ожидаются местами сильные осадки, ночью гололедица, усиление ветра

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

Московское управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозу Росгидрометцентра, уже в субботу вечером в столице ожидаются местами сильные осадки, ночью гололедица, усиление ветра.

"В связи с перемещением активного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию г. Москвы с 21:00 17 октября и сохранением до 15:00 18 октября ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные, ночью и утром местами гололедица; в течение всего периода и до конца суток 18 октября усиление ветра 15-20 м/с", - говорится на сайте ГУ МЧС.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, мощный балканский циклон обрушит на столичный регион до трети всей месячной нормы осадков. "Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья - по дуге Сергиев-Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров", - сообщил он РИА "Новости".

Ночью в Москве будет плюс 2-4, по области - от нуля до плюс 5 градусов, после полудня - плюс 5-7, по области - плюс 4-9. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, возможно падение шатких конструкций.

Кроме того, в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления "на самое барическое дно - с 751 до 733 миллиметров ртутного столба", добавил Тишковец.

Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве и готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Электросетевым организациям поручено привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

При необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных участков дорог. Водителям рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.