Минфин предложил увеличить затраты бюджета в 2021 году на поддержку СМИ сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью.

Правда, фактически субсидии останутся на уровне 2020 года, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".Таким образом, Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии, но и наращивать ее не спешат.

Как следует из документа, ВГТРК в 2021 году получит 25 млрд рублей, "Россия сегодня" - 7,6 млрд рублей, "Общественное телевидение" - 6 млрд рублей, а "Первый канал" - 6 млрд рублей.

В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд рублей. Таким образом, формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%. Но по сравнению с тем, сколько средств было выделено СМИ в этом году (101,2 млрд рублей), предложенная корректировка на 2021 год оказывается незначительной - государство фактически сохраняет размер субсидий на прежнем уровне.

РБК отмечает, что из-за обесценивания рубля после развала сделки ОПЕК+ в начале марта и пандемии коронавируса расходы на рекламу - ключевой источник доходов медиакомпаний - в этом году падают.

По итогам первого полугодия рекламодатели, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, снизили свои бюджеты в целом на 9%, до 205-207 млрд рублей По итогам всего 2020 года расходы на рекламу снизятся на 5%, до 470,3 млрд рублей.