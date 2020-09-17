В России за последние сутки выявлено 5762 случаев коронавируса в 83 регионах, это наибольшее число с 26 июля. За сутки умерли 144 человека, а общее число летальных случаев превысило 19 тысяч, достигнув 19 061 человек. Общее число заболевших составило 1 085 281, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Из больниц за сутки выписано 5754 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 895 868 человек.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа зараженных COVID-19 в регионах расширением тестирования, переходом предприятий с дистанционной формы работы на очную и "далеко не всегда" соблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.
При этом эпидемиологическую ситуацию последних месяцев России Попова назвала стабильной, отметив, что темп прироста составляет "чуть больше единицы" только в 15 субъектах. В Кремле в четверг заявили, что вопрос о возвращении ограничительных мер, как весной, не обсуждается. "Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным оперативного штаба на 17 сентября, субъектами РФ с наименьшими темпами прироста заболеваемости являются Ненецкий и Чукотский автономные округа (0%), Смоленская область (0,1%), Московская область и Чечня (0,2%).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 730 (9)
Санкт-Петербург - 211 (24)
Московская область - 177 (6)
Ростовская область - 171 (7)
Нижегородская область - 166 (3)
Ставропольский край - 138 (4)
Свердловская область - 126 (12)
Самарская область - 125 (14)
Ульяновская область - 125
Кемеровская область - 125 (1)
Воронежская область - 115 (6)
Саратовская область - 107 (1)
Оренбургская область - 101
Красноярский край - 101
Волгоградская область - 98 (1)
Пензенская область - 97 (1)
Краснодарский край - 93 (2)
Республика Дагестан - 85 (4)
Архангельская область - 83
Иркутская область - 77 (3)
Ханты-Мансийский АО - 76
Республика Крым - 75 (1)
Мурманская область - 73 (1)
Челябинская область - 72 (5)
Удмуртская Республика - 70 (2)
Республика Коми - 69 (1)
Республика Саха (Якутия) - 69
Приморский край - 68 (1)
Пермский край - 67 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 65
Алтайский край - 64 (5)
Республика Калмыкия - 63
Кировская область - 62 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 62
Хабаровский край - 61 (2)
Тюменская область - 57
Томская область - 53
Забайкальский край - 52 (1)
Республика Ингушетия - 49
Брянская область - 48
Орловская область - 48
Астраханская область - 48 (1)
Омская область - 48 (3)
Белгородская область - 47
Костромская область - 47 (5)
Новосибирская область - 47 (2)
Ярославская область - 46
Ленинградская область - 46
Вологодская область - 45 (1)
Магаданская область - 45 (2)
Ивановская область - 44 (2)
Республика Бурятия - 44
Кабардино-Балкарская Республика - 41
Республика Алтай - 41
Калужская область - 40
Республика Карелия - 39
Липецкая область - 34
Тамбовская область - 33
Калининградская область - 33 (1)
Республика Тыва - 33
Сахалинская область - 33
Владимирская область - 32 (1)
Курская область - 32
Тульская область - 32 (2)
Республика Северная Осетия - 32
Рязанская область - 31
Республика Башкортостан - 31
Республика Мордовия - 31
Республика Хакасия - 31
Новгородская область - 30
Курганская область - 30
Псковская область - 29
Амурская область - 28
Камчатский край - 28
Чувашская Республика - 27
Тверская область - 24 (3)
Республика Татарстан - 23
Республика Адыгея - 20
Республика Марий Эл - 20
Севастополь - 20
Смоленская область - 9
Еврейская АО - 9
Чеченская Республика - 5