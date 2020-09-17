В России за последние сутки выявлено 5762 случаев коронавируса в 83 регионах, это наибольшее число с 26 июля. За сутки умерли 144 человека, а общее число летальных случаев превысило 19 тысяч, достигнув 19 061 человек. Общее число заболевших составило 1 085 281

Стопкоронавирус.рф Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа зараженных COVID-19 в регионах расширением тестирования, переходом предприятий с дистанционной формы работы на очную и "далеко не всегда" соблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа

Пресс-служба Правительства России

В России за последние сутки выявлено 5762 случаев коронавируса в 83 регионах, это наибольшее число с 26 июля. За сутки умерли 144 человека, а общее число летальных случаев превысило 19 тысяч, достигнув 19 061 человек. Общее число заболевших составило 1 085 281, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Из больниц за сутки выписано 5754 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 895 868 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа зараженных COVID-19 в регионах расширением тестирования, переходом предприятий с дистанционной формы работы на очную и "далеко не всегда" соблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.

При этом эпидемиологическую ситуацию последних месяцев России Попова назвала стабильной, отметив, что темп прироста составляет "чуть больше единицы" только в 15 субъектах. В Кремле в четверг заявили, что вопрос о возвращении ограничительных мер, как весной, не обсуждается. "Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным оперативного штаба на 17 сентября, субъектами РФ с наименьшими темпами прироста заболеваемости являются Ненецкий и Чукотский автономные округа (0%), Смоленская область (0,1%), Московская область и Чечня (0,2%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 730 (9)

Санкт-Петербург - 211 (24)

Московская область - 177 (6)

Ростовская область - 171 (7)

Нижегородская область - 166 (3)

Ставропольский край - 138 (4)

Свердловская область - 126 (12)

Самарская область - 125 (14)

Ульяновская область - 125

Кемеровская область - 125 (1)

Воронежская область - 115 (6)

Саратовская область - 107 (1)

Оренбургская область - 101

Красноярский край - 101

Волгоградская область - 98 (1)

Пензенская область - 97 (1)

Краснодарский край - 93 (2)

Республика Дагестан - 85 (4)

Архангельская область - 83

Иркутская область - 77 (3)

Ханты-Мансийский АО - 76

Республика Крым - 75 (1)

Мурманская область - 73 (1)

Челябинская область - 72 (5)

Удмуртская Республика - 70 (2)

Республика Коми - 69 (1)

Республика Саха (Якутия) - 69

Приморский край - 68 (1)

Пермский край - 67 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 65

Алтайский край - 64 (5)

Республика Калмыкия - 63

Кировская область - 62 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 62

Хабаровский край - 61 (2)

Тюменская область - 57

Томская область - 53

Забайкальский край - 52 (1)

Республика Ингушетия - 49

Брянская область - 48

Орловская область - 48

Астраханская область - 48 (1)

Омская область - 48 (3)

Белгородская область - 47

Костромская область - 47 (5)

Новосибирская область - 47 (2)

Ярославская область - 46

Ленинградская область - 46

Вологодская область - 45 (1)

Магаданская область - 45 (2)

Ивановская область - 44 (2)

Республика Бурятия - 44

Кабардино-Балкарская Республика - 41

Республика Алтай - 41

Калужская область - 40

Республика Карелия - 39

Липецкая область - 34

Тамбовская область - 33

Калининградская область - 33 (1)

Республика Тыва - 33

Сахалинская область - 33

Владимирская область - 32 (1)

Курская область - 32

Тульская область - 32 (2)

Республика Северная Осетия - 32

Рязанская область - 31

Республика Башкортостан - 31

Республика Мордовия - 31

Республика Хакасия - 31

Новгородская область - 30

Курганская область - 30

Псковская область - 29

Амурская область - 28

Камчатский край - 28

Чувашская Республика - 27

Тверская область - 24 (3)

Республика Татарстан - 23

Республика Адыгея - 20

Республика Марий Эл - 20

Севастополь - 20

Смоленская область - 9

Еврейская АО - 9

Чеченская Республика - 5

