Президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Медведева орденом. Соответствующий указ главы государства от 14 сентября опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

Государственная награда фактически стала подарком ко дню рождения высокопоставленного чиновника. 14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет.

Орден "За заслуги перед Отечеством" был учрежден в 1994 году. До появления ордена Святого апостола Андрея Первозванного в 1998 году орден "За заслуги перед Отечеством" являлся высшей государственной наградой РФ.

Ею награждают граждан РФ за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами. Орден имеет четыре степени, высшей из которых является первая.

Дмитрий Медведев в 2005 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2015 году был удостоен этого же ордена I степени, передает ТАСС. Тогда он тоже получил награду в день рождения.

Дмитрий Медведев родился в Ленинграде в 1965 году, в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ), имеет степень кандидата юридических наук. В 1990-х годах Медведев преподавал в университете, был советником в мэрии Санкт-Петербурга, в 1999 году перешел на госслужбу. В разные годы возглавлял администрацию президента, занимал пост первого вице-премьера. В 2008-2012 годах Медведев был президентом России, в 2012-2020 годах - премьер-министром. Он также является председателем партии "Единая Россия".