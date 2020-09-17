Он также разместил фотографию разыскиваемого и его приметы: "1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие

УМВД России по Ярославской области Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная куртка с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета (одежда может меняться)

УМВД России по Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил денежное вознаграждение за помощь в поиске и поимке подозреваемого в убийстве двух сестер в Рыбинске.

"Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тыс. руб. за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Его подозревают в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление. Мы обязаны найти и наказать виновного", - написал губернатор на своей странице в Facebook.

Он также разместил фотографию разыскиваемого и его приметы: "1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная куртка с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета (одежда может меняться)".

Всем, кто обладает информацией о местонахождении этого человека, предлагается сообщать об этом по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области: 8(4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД: 8(4852) 72-88-11 или по телефону 102.

15 сентября жительница Рыбинска, вернувшись с работы, обнаружила тела двух своих дочерей, 8 и 13 лет, с множественными ножевыми ранениями. По информации прокуратуры, мать познакомилась с подозреваемым Виталием Молчановым по переписке в интернете. Месяц назад она и две ее дочери переехали в Ярославскую область из Омской области, пишет "Коммерсант".

По факту убийства следственным управлением СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью). По поручению главы следственного комитета Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела передано из Ярославской области в главное следственное управление СК.

В Следственном комитете сообщили, что Виталий Молчанов в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказания за убийство несовершеннолетней девочки и за изнасилование. По некоторым данным, подозреваемый страдает психическим расстройством. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить работу органов правопорядка, которые обязаны контролировать поведение отбывшего наказание лица.

В связи с инцидентом детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних. "Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей!" - написала омбудсмен в Instagram, также разместив в посте фото подозреваемого.