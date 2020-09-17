ВСЕ ФОТО Российский Минздрав неожиданно усугубил скепсис врачей по поводу вакцинации от коронавируса

Moscow-Live.ru 14 сентября один из научных институтов министерства выступил с предложением лишать медработников стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусом в том случае, если они отказываются прививаться новой вакциной

АГН Москва / Сергей Киселев Российские врачи также заявили, что пока не готовы cделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи

АГН Москва

Российский Минздрав неожиданно усугубил скепсис врачей по поводу вакцинации от коронавируса. 14 сентября один из научных институтов министерства выступил с предложением лишать медработников стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусом в том случае, если они отказываются прививаться новой вакциной. В ответ медики пригрозили забастовкой, сообщает "Коммерсант FM".

Чтобы узнать, как может быть организована процедура вакцинации медперсонала, радиостанция связалась с главными врачами нескольких московских государственных клиник, но все они отказались говорить на эту тему. Президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин полагает, что такая реакция объясняется "скользкостью" вопроса. По его словам, документов, обязывающих медработников проходить вакцинацию, не существует, и руководство ищет для этого обходные пути.

При этом страх потерять стимулирующие выплаты для врачей, работающих с коронавирусом, зачастую сильнее страха за свое здоровье: не исключено, что многие медики, особенно иногородние, которые приехали в Москву именно за деньгами, не будут прививаться, чтобы не потерять эти начисления. В противном же случае они не исключают того, что вынуждены будут вообще оставить работу.

По задумке властей, медики должны получать вакцину параллельно с третьей фазой исследований. Но в любом случае прививка от коронавируса должна быть добровольной. Как утверждает глава профсоюза медицинских работников "Действие" Андрей Коновал, в докладе Минздрава, посвященном лишению выплат, "прямым текстом говорится о том, что это один из способов сэкономить на мерах социальной поддержки". По его мнению, авторы предполагают, что часть медработников откажется прививаться. Такой подход Коновал назвал "довольно циничным".

По словам Коновала, если дело дойдет до лишения врачей стимулирующих выплат, его профсоюз будет призывать медицинское сообщество к забастовкам и массовому отказу от вакцинации.

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) опубликовал доклад, в котором указывается, что государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки. По мнению экспертов института, для медицинских работников обязательным условием для получения социальной поддержки следует установить вакцинацию против нового коронавируса. В докладе также отмечается, что "исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин".

Позже директор ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова сообщила, что это мнение отдельных экспертов, которое не является официальной позицией института. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что вакцинация жителей России против COVID-19, в том числе людей из групп риска, будет добровольной, а обязательная вакцинация даже не обсуждалась.

Cовместный опрос "Левада-центра" и "Открытых медиа" показал, что 53,8% россиян опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса. Бесплатно и добровольно сделать себе прививку готовы 38,2% опрошенных. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить, 2,4% сказали, что они против любых вакцинаций и прививок.

"Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения", - сказал замдиректора "Левада-центра" Денис Волков. Похожие цифры "отказников" - 52% - приводятся и в аналогичном опросе ВЦИОМ.

Российские врачи также заявили, что пока не готовы cделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. По данным опроса, которые приводит РБК, 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных.