В России 18 января по поручению президента Владимира Путина начинается вакцинация всего населения от коронавируса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин В основном в регионы поступает вакцина "Спутник V"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

В России 18 января по поручению президента Владимира Путина начинается вакцинация всего населения от коронавируса.

Глава государства распорядился обеспечить возможность записи на вакцинацию от COVID-19 и уведомления граждан о результатах тестирования на коронавируса через портал госуслуг. Премьер-министру Михаилу Мишустину поручено отчитаться об этом до 1 февраля, говорится на сайте Кремля.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины - "Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, а также разработка научного центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". В основном в регионы поступает вакцина "Спутник V". Поставки "ЭпиВакКороны" пока не носят массового характера, рассказал "Известиям" помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, привитый "Спутником V" человек "гарантированно" защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести заболевание в гриппоподобной форме.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами 15 января обратила внимание на "элементы недоверия" к российским вакцинам в "публичном пространстве".

"Но хочу еще раз подчеркнуть, что наша страна исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями в тысячи раз снижалась в Российской Федерации", - сказала она, приведя в пример сокращение зарегистрированных случаев дифтерии, кори, краснухи и отсутствие случаев полиомиелита (цитата по сайту правительства РФ).

Ранее Голикова сообщила, что Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса независимо от уровня популяционного иммунитета. Главное, чтобы россияне выразили желание прийти на вакцинацию, а также "соблюдать те меры собственной безопасности, которые чрезвычайно важны, особенно в сегодняшних условиях", отметила вице-премьер. По ее словам, до конца февраля в гражданский оборот поступит около 2,1 млн доз вакцины.

По оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны. Кампания должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона, сказала она.

Вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан началась в России в декабре. По данным фонда "Петербургская политика", к началу января только в пяти регионах имелся широкий доступ к прививке. Во многих других регионах прививку могли сделать только медики, педагоги и соцработники.