Денис Коротков

Эхо Москвы / YouTube

Приморский суд Санкт-Петербурга обязал ООО "Федеральное агентство новостей" (ООО "ФАН", РИА ФАН) удалить публикации о связях с террористами журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова, передает "Интерфакс".

Эти публикации по решению суда должны быть с сайта ФАН удалены, а дальнейшее распространение не соответствующих действительности сведений о Короткове и "Новой газете" - запрещено. Свое решение суд принял по иску издания и Короткова о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск удовлетворен частично, говорится в карточке дела на сайте суда. Предметом спора стали две публикации РИА ФАН о работе Короткова. В них говорилось о том, что журналист "Новой Газеты" якобы был пособником террористов, сотрудничает с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство"* и получает финансирование за содействие группировке и ее членам.

Также сотрудники РИА ФАН писали, что сама "Новая газета" оказывает содействие террористам, а ее журналисты якобы сотрудничают с террористами.

Суд обязал РИА ФАН опубликовать опровержение оспоренных публикаций и держать его на сайте в течение трех месяцев со дня удаления этих материалов, тогда как "Новая газета" просила о бессрочной публикации опровержения.

Решение суда еще не вступило в силу.

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации "Новой газеты" и Короткова поступило в Приморский районный суд Петербурга 7 февраля 2020 года. Спустя 14 с половиной месяцев дело рассмотрено по существу.