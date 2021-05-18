Бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков станет врио главы Владивостока после ухода в отставку Олега Гуменюка

Официальный сайт Правительства Приморского края Олег Гуменюк

Официальный сайт Администрации Владивостока

Бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков станет врио главы Владивостока после ухода в отставку Олега Гуменюка. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко, слова которого приводит портал "Восток. Медиа".

Кожемяко заявил, что Шестаков положительно зарекомендовал себя на должности вице-губернатора Приморья, и о нем хорошо отзываются в том числе в предпринимательской среде, которую он курировал. "Местный парень. Знает город, любит его. Молодой и энергичный. Мы поддержим его. Будет с нами в тесном контакте работать. Я думаю, что будут изменения в лучшую сторону", - сказал Кожемяко.

Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года, в 2004 году окончил Дальневосточный государственный университет. Шестаков имеет два высших образования по специальностям мировая экономика и юриспруденция. С 2010 года Шестаков занимал в администрации Приморского края различные должности в этом направлении. В частности, в мае 2017 года он стал руководителем Координационного совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе и вошел в Президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ. С сентября 2019 года он занимал пост вице-губернатора Приморья.

Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что мэр Владивостока Олег Гуменюк должен досрочно покинуть пост из-за неудовлетворительной работы. Об этом Трутнев заявил в ходе беседы с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который раскритиковал работу главы города.

Кожемяко заявил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть. По его словам, качественных изменений в облике города не произошло, хотя на Владивосток выделяются значительные средства.

По словам губернатора, "Дальневосточная единая субсидия" 2018 года, благодаря которой сегодня ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард" и обновляются фасады домов, призвана значительно улучшить облик города. Однако реализация этих планов очень сильно затянута.

"За два года не состоялся проект по парковкам, в такой же стадии находится стадион "Авангард", хотя, по заверению мэра, спортивный объект должен был сдаться в 2019 году. Не сданы детские сады, нам пришлось даже вернуть часть субсидии, потому что подрядчики не выполняли свои обязательства, и город ничего не делал в этом плане", - заявил глава Приморья, напомнив, что на неудовлетворительную работу Гуменюка указывали еще в конце прошлого года, когда устраняли последствия ледяного дождя. После нынешнего совещания Олег Гуменюк сообщил о своей отставке.