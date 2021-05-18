Сергей Митрохин, 17 марта 2021 года

Сергей Митрохин / Facebook

Решением Тверского суда Москвы за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия на депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина наложен штраф в 150 тыс. рублей, передает . . Суд признал Митрохина виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил организации митинга или акции протеста), сообщил агентству депутат во вторник. Сам он заявил, что решение суда будет обжаловано.

"Оштрафовали за то, что я был наблюдателем одиночного пикета у Совета Федерации, в нем сам не участвовал. Я не стоял с плакатом, находился в нескольких десятках метрах, давал интервью журналистам. Силовики считают, что я был организаторм того пикета. По всем видеозаписям ясно, что я не участвовал", - рассказал он. По словам Митрохина, самого пикетчика к ответственности не привлекли.

Напомним, 17 марта к зданию СФ пришли граждане, которые требовали решить проблему московских рабочих общежитий. Они жаловались, что их выселяют без предоставления жилплощади.

Акция проходила под названием "Пикет бомжей", что, по словам Митрохина, отсылает к словам сенатора Людмилы Нарусовой, назвавшей пикетчиков "бомжового вида людьми с требованиями".

Несколькими днями ранее член Совета Федерации и сенатор от Тувы Людмила Нарусова на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству высказалась против одиночных пикетов и назвала граждан, стоящих возле Совфеда с плакатами, "маргинальными людьми с непонятными требованиями".

В ответ на ее слова председатель комитета Андрей Клишас заявил, что ждет от Нарусовой закона о запрете одиночных пикетов.