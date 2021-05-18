Танцор Мариинского театра попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с электросамоката

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката в Петербурге. По словам источника РИА "Новости" в силовых структурах, артист пытался объехать прохожих. При падении он сильно ударился головой об асфальт.

По словам информированного источника "Фонтанки", Залеев находится в коме. Врачи делают все возможное, но "должно случиться чудо, чтобы он выжил". Источник "Росбалта" накануне сообщил, что Залеева начали искать, когда он не пришел на спектакль, и нашли его в Мариинской больнице.

Собеседник издания добавил, что танцору сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Залеев находится в состоянии искусственной комы на аппарате искусственной вентиляции легких. "К сожалению, прогнозы не очень хорошие", - заявил источник портала.

"Пятый канал" сообщает, что у Залеева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также "острое пероральное отравление этанолом тяжелой степени".

Как сообщается на сайте Мариинского театра, 31-летний Давид Залеев - заслуженный артист Северной Осетии, лауреат XII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, XII Международного конкурса артистов балета "Арабеск" в Перми, лауреат Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира" в Сочи, лауреат театральной премии Республики Татарстан "Тантана" в номинации "Лучший исполнитель музыкального театра".

В труппу Мариинского театра Валеев входит с 2013 года. В его репертуаре балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Жизель", "Бядерка", "Сильфида", "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта" и другие.