Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав После обыска Малявина отвезли на допрос в Следственный комитет. Также силовики пришли к депутату Ейского районного совета Александру Коровайному и активистам "Эковахты по Северному Кавказу"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В Краснодарском крае силовики пришли с обысками по нескольким адресам в рамках нового уголовного дела о "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ). Фигурантом дела стал пенсионер и активист Леонид Малявин, сделавший на своей странице в Facebook репост новости "Открытых медиа" о том, что в Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека, сообщает "Открытая Россия" в своем Telegram-канале.

После обыска Малявина отвезли на допрос в Следственный комитет. Также силовики пришли к депутату Ейского районного совета Александру Коровайному и активистам "Эковахты по Северному Кавказу", которые проходят по делу свидетелями, сообщил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Малявин был членом совета "Открытой России" и помогал избирательной кампании детского хирурга и бывшего координатора краснодарского отделения организации Яны Антоновой, которая осенью избиралась в гордуму Краснодара. В октябре Антонову приговорили к 240 часам обязательных работ по делу о "нежелательной организации". Александр Коровайный был начальником ее избирательного штаба.

Депутат рассказал "МБХ медиа", что не виделся с Малявиным вживую уже "лет восемь" и не вел с ним переписку. В постановлении об обыске у Коровайного сказано, что он проходит с целью "розыска объектов возможного совершения преступления" со стороны депутата. У него изъяли практически всю технику: телефон, ноутбук, старый компьютер, жесткий диск. Также телефон изъяли у друга Коровайного, который пытался дозвониться до адвоката.

Местный активист Виталий Молоданов сообщил "МБХ", что обыски также проходят у активиста Виктора Чирикова, но силовики "перепутали адрес и попали к соседям". В мае 2019 года суд оштрафовал Малявина на 10 тысяч рублей за репост картинки со страницы "Открытой России", в июне 2019-го - на 6 тысяч рублей за участие в двух собраниях краснодарского отделения организации. Малявин дважды подавал жалобу в Европейский суд по правам человека.

В "Открытой России" обыски считают местью за участие в кампании Яны Антоновой, которой до победы не хватило 30 голосов, что в движении связывают с фальсификациями. ""Единой России" пришлось пойти на сумасшедшие фальсификации в этом сентябре, чтобы лишить ее победы. На одном из участков дело дошло до вызова Росгвардии, результаты на другом были полностью отменены. У нас до сих пор идут суды по оспариванию результатов этих выборов", - отметила в своем телеграме координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.