Генпрокуратура РФ направила запросы о правовой помощи во Францию и Швецию, в которых попросила предоставить материалы токсикологических исследований биоматериалов оппозиционера Алексея Навального

Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru Алексей Навальный, Томск, август 2020 года

Алексей Навальный / YouTube

Генпрокуратура РФ направила запросы о правовой помощи во Францию и Швецию, в которых попросила предоставить материалы токсикологических исследований биоматериалов оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс".

"На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов.

Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи - первый и второй - до настоящего времени не исполнены, подчеркнули в надзорном ведомстве.