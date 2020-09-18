duma.gov.ru Вячеслав Володин предложил проверить роль немецких спецслужб в инциденте с отравлением Навального

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что немецким парламентариям нужно выяснить роль немецких спецслужб в истории с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения. Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Ранее Володин высказал мнение, что ситуация с Навальным - это провокация, за которой стоят спецслужбы иностранных государств. Он обратил внимание на то, что инцидент произошел "после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из‑за рубежа". По словам Володина, это делалось для того, чтобы РФ "не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии", а самого Навального действительно отравили, но только агенты Запада, а не Кремля.

"Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - заявил председатель Государственной думы, предположив, что "провокация с Навальным" направлена на введение новых санкций против России. В ответ на это немецкие эксперты заявили, что агенты зарубежных разведок попросту не могли бы приблизиться к Навальному незаметно для ФСБ, учитывая тотальную слежку за оппозиционером.

17 сентября Европейский парламент принял резолюцию , в которой призвал немедленно начать международное расследование отравления Алексея Навального с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Также депутаты призвали ОЗХО провести подробное расследование нарушений Россией международных обязательств в области химического оружия, а российские власти - в полной мере сотрудничать с организацией для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных в отравлении Навального.

В парламенте считают, что покушение на политика "было частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать" его и других оппозиционеров и пресечь дальнейшие разоблачения коррупции среди чиновников, а также в целом запугать политическую оппозицию в стране в преддверии сентябрьских выборов.

Кроме того, ЕС должен как можно скорее разработать список чувствительных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции, в том числе за счет заморозки европейских активов коррумпированных лиц из расследований Фонда борьбы с коррупцией.

Кроме того, ЕС должен "постоянно требовать", чтобы Россия отменила или изменила все законы, несовместимые с международными стандартами, включая недавно принятые поправки к Конституции, которые в Европарламенте считают незаконными, а также нововведения в избирательном законодательстве, законы об иностранных агентах и "нежелательных организациях".

В резолюции говорится, что "крайне необходимо начать тщательную и стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией", в том числе продолжать изоляцию России на международных форумах ("Большая семерка" и другие форматы), "критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией через различные внешнеполитические платформы", приостановить проект "Северный поток - 2".