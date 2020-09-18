Михаил Ефремов

Московский городской суд / ВКонтакте ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве

ЦОДД @gucodd / Twitter

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев подал жалобу на приговор актеру, в котором просит апелляционную инстанцию об условном наказании. "Защитник просит назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет и назначенное наказание считать условным", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Таким образом, новый защитник намерен доказать в апелляционной инстанции возможность наказания ниже низшего предала и условного срока. Ранее жалобу на приговор подал и адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого Ефремов отказался. Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов по пути из бара Ulyss выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорилось, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором. После приговора в виде 8 лет лишения свободы Ефремов также отказался от услуг Пашаева, сочтя, что защитник "подставил" его в ходе рассмотрения дела.