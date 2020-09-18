Владислав Постников / wikimedia.org Мещанский районный суд Москвы арестовал еще на 10 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, который только в четверг вышел из спецприемника после 14 суток ареста

Владислав Постников / wikimedia.org

Мещанский районный суд Москвы арестовал еще на 10 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, который только в четверг вышел из спецприемника после 14 суток ареста, сообщает "Новая газета".

Пивоварова арестовали по административному делу за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Ему вменили в вину распространение информации об акции против поправок к Конституции РФ, которая прошла 1 июля в Москве. По версии полицейских, активист разместил видео в телеграм-канале "Пивоваров", в котором содержались "призывы к неопределенному кругу лиц к участию в массовом публичном мероприятии по вопросу несогласия с поправками в Конституцию РФ и непризнания итогов общероссийского голосования".

Адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев на заседании суда отметил, что скриншоты поста были оформлены с нарушением закона, сотрудники полиции не обращались в Telegram для подтверждения авторства канала, а к материалам дела вместо видео Пивоварова был приложен ролик о действиях МВД на сходе 1 июля, пишет "Медиазона".

4 сентября Андрея Пивоварова отправили в спецприемник за сбор подписей против поправок к Конституции. Претензии касались поста Пивоварова в Facebook о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, которая была указана в материалах административного дела, вела на пустую страницу.

Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение. Он связал свой арест с выборами, которые состоялись в минувшее воскресенье. "Мы ведем больше 500 кандидатов в муниципальные депутаты в рамках проекта "Объединенные демократы". Среди них есть много тех, кто имеет хорошие шансы получить мандат", - говорил он.