В Петербурге восемь детей получили отравление парами хлора в бассейне, пятеро из них госпитализированы, сообщает ТАСС. Инцидент произошло в фитнес-клубе Fitness House Prestige на улице Ярослава Гашека.

По информации источника агентства в экстренных службах, инцидент мог произойти из-за нарушения концентрации химических реагентов в воде бассейна.

В детскую больницу доставлено четверо детей в возрасте 7-8 лет и один подросток 15 лет. Троим пострадавшим помощь оказана на месте.

По факту отравления начали проверку прокуратура Фрунзенского района города, сотрудники следственных органов и Роспотребнадзора. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.