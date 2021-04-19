Соратник Навального Владимир Милов уехал во временную эмиграцию в одну из стран Европы

Навальный LIVE / YouTube

Соратник Алексея Навального, политик Владимир Милов вынужден временно эмигрировать из России в одну из стран Европы.

"Мы посоветовались с коллегами, мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы", - сказал Милов в эфире стрима на канале "Навальный Live".

Как передает "МБХ медиа", Милов в данный момент активно занимается международными связями с целью оказать давление на власти России и добиться освобождения Алексея Навального из колонии. По его словам, "сейчас это суперважно, потому что во многом от международной реакции зависит судьба Алексея".

Ранее уголовному преследованию после акций протеста в январе и феврале этого года подверглись врач Навального Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также брат Навального Олег, участницы Pussy Riot и муниципальные депутаты.

Накануне Европейский союз выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями о продолжающемся ухудшении состояния здоровья оппозиционного политика Алексея Навального.

В заявлении Европейского совета (руководства ЕС), опубликованном 18 апреля, говорится: "Мы призываем российские власти немедленно предоставить ему возможность встретиться с врачами, которым он доверяет. Мы считает российские власти ответственными за безопасность господина Навального и его здоровье во время его пребывания в колонии. ЕС продолжит настаивать на немедленном и безусловном освобождении Навального, поскольку мы считаем его заключение политически мотивированным и идущим вразрез с международными обязательствами России в области уважения прав человека. Мы также ожидаем от России выполнения её обязательств по Европейской конвенции о правах человека. Эти обязательства включают соблюдение обеспечительной меры Европейского суда по правам человека в отношении характера и степени риска для жизни г-на Навального".

В заявлении Европейского совета сообщается, что ситуация вокруг Навального будет обсуждаться в понедельник, 19 апреля, на встрече министров стран Евросоюза.