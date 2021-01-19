Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

Пресс-служба Президента России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин в этом году принял участие в традиционных купаниях в проруби на Крещение, сообщает РБК со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Вы знаете, что он традиционно это делает. Традиции он не изменяет", - сказал Песков в ответ на вопрос, купался ли Путин в проруби в этом году. Позднее в сети появилось видео, на котором президент РФ заходит в вырубленную в форме креста прорубь, крестится и трижды окунается в воду. О месте купания президента не сообщалось.

Путин окунулся на Крещение - как и положено, трижды pic.twitter.com/YYFjE1FIE1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 19, 2021

В этом году из-за пандемии COVID-19 некоторые регионы заявили об отмене крещенских купаний. В их числе - Камчатка, Хабаровский край, Бурятия, Якутия, Дагестан, Саратовская, Оренбургская, Архангельская области, Пермский край и ряд других субъектов. Красноярская епархия также решила отменить традиционные купания, призвав не устраивать массовые скопления людей во время пандемии.

В прошлом году Владимир Путин также совершил традиционное крещенское купание в ледяной воде 19 января в Подмосковье. В 2018-м президент окунулся в прорубь на территории мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь на Селигере. Там же в крещенскую ночь глава государства побывал на праздничной литургии.

Праздник Крещения Господня (Богоявления) напоминает всем верующим о событиях почти двухтысячелетней давности, когда крещение от Иоанна Предтечи на реке Иордан принял Иисус Христос. В Евангелии написано, что Иоанн заявил присутствующему на берегу народу, что Иисус - тот самый Мессия, которого ждет еврейский народ. Богоявление отмечается практически во всех христианских церквях, включая все православные, католические и часть протестантских.