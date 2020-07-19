Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в чемодане, сообщает в воскресенье Главное управление СК России по Московской области

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в чемодане, сообщает в воскресенье Главное управление СК России по Московской области.

По данным следствия, 18 июля в лесу около железнодорожной станции Радонеж в селе Абрамцево грибники нашли чемодан с телом пожилой женщины, передает РИА "Новости".

"Следователем следственного отдела по Сергиеву Посаду возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неустановленной женщины по ч.1 ст. 105 УК (убийство)", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По сообщениям СМИ, медики предварительно не нашли на теле следов насильственной смерти. При этом они установили, что смерть женщины наступила около трех месяцев назад.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Личность погибшей и обстоятельства ее смерти устанавливаются. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы для установления личности