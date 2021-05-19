Суд обязал Bellingcat выплатить 340 тыс. рублей экс-командиру сепаратистов ДНР, упомянутому в расследовании о сбитом "Боинге"

Bellingcat Подробнее: Фрагмент Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines,

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал фонд Bellingcat и одноименную компанию выплатить бывшему командиру сепаратистов ДНР Игорю Безлеру по прозвищу Бес компенсацию морального вреда в размере 340 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дело касается статьи Bellingcat "Птичка полетела к вам. Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17". В ней говорилось, что подчиненный Безлера Валерий Стельмах сообщил ему о "Боинге" как о военном самолете, сказав, что к нему "полетела птичка". По версии издания, Безлер приказал ему передать это сообщение "наверх" - предположительно, в военную разведку ДНР, и таким образом мог поспособствовать тому, что пассажирский авиалайнер сбили зенитной ракетой.

Игорь Безлер потребовал опровергнуть публикацию, которая якобы порочит его честь и достоинство, а также взыскать 500 тысяч рублей компенсации с издания, а также основателя Bellingcat Элиота Хиггинса и журналиста Питера Ван Гюйса.

Суд удовлетворил требования, снизив размер компенсации до 340 тысяч рублей: 150 тысяч рублей должен заплатить фонд Bellincat, 150 тысяч - одноименная компания, 40 тысяч - Питер Ван Гюйс.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.

15 октября прошлого года МИД РФ объявил о прекращении консультаций с Нидерландами и Австралией, отметив, что они не имеют смысла из-за недружественных шагов голландской стороны, которая, не дожидаясь даже промежуточных итогов работы, подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Россия согласилась на проведение трехсторонних консультаций по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, исходя из того, что такие контакты будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы. Однако, отметили в МИД, "по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших". Таким образом, указали в дипведомстве, "ответственность за срыв трехсторонних консультаций полностью лежит на официальной Гааге".