В МВД Волгограда отказались считать массовой акцией февральский флешмоб в поддержку Путина

oleg.yarygin / instagram.com

В УМВД по Волгограду отказались считать массовой акцией флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина на Мамаевом кургане 4 февраля с участием бюджетников, спортсменов и членов их семей. По версии полиции, такое мероприятие не требует согласования, а привлечь организаторов к административной ответственности нельзя из-за истечения срока давности, пишет портал V1.Ru.

Напомним, волгоградских учителей, врачей и других работников бюджетной сферы в добровольно-принудительном порядке сняли в клипе в поддержку Путина. Часть людей была уверена, что снимается в качестве массовки для группы "Любэ", но некоторые заявили, что шли туда добровольно и именно в поддержку президента России.

Опубликованный в социальных сетях ролик вызвал неоднозначную реакцию у волгоградцев. Активисты заявляли о начале сбора подписей с требованием наказать организаторов этого мероприятия. Поводом для обращения в Генпрокуратуру и СК России горожане сочли возможное нарушение санитарных норм при проведении съемок клипа и привлечение к участию в них несовершеннолетних. В числе возможных организаторов акции назвали депутатов Волгоградской городской думы Андрея Гимбатова, Руслана Морозова и Олега Ярыгина.

Администрация Волгограда, прокуратура, региональное управление Роспотребнадзора и музей-заповедник "Сталинградская битва" заявили, что не имеют отношения к мероприятию и не нашли нарушений в его проведении. УМВД Волгограда отказало в возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", объяснив это истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Полиция в ответ на запрос правозащитника Ивана Иванова разъяснила, что считается публичным мероприятием в соответствии с федеральным законом и сделала вывод, что "данный молодежный флешмоб не будет являться публичным мероприятием и, соответственно, не требует согласования с органом местного самоуправления в порядке, определенном 54-ФЗ".

Сам Иванов отметил, что по закону срок давности по данной статье составляет один год, а статья "нарушение порядка организации публичного мероприятия" необоснованно не рассмотрена. Он назвал эту ситуацию проявлением двойных стандартов, а также вспомнил о документе, в котором председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Александр Синютин приглашал подведомственные ему учреждения к участию в этом флешмобе.

В администрации Волгограда подтвердили, что департамент образования и комитет молодежной политики действительно уведомлял сотрудников муниципальных учреждений о предстоящей акции. А в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области вновь заявили, что мероприятие не содержало признаков публичности, указанных в 54-ФЗ, а срок давности привлечения к административной ответственности для массового одновременного пребывания граждан составляет 3 месяца.