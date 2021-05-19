Госдума ужесточила ответственность журналистов за цитирование других СМИ

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. Соответствующее положение содержится в законопроекте о введении маркировки анонсов зрелищных мероприятий, который был принят Госдумой в третьем чтении.

Согласно действующему законодательству, редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <...> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение".

Поправки в закон о СМИ устанавливают, что теперь журналисты будут освобождаться от ответственности только в том случае, если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности", передает ТАСС.

Как пояснил радиостанции "Говорит Москва" один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ. "Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием", - подчеркнул парламентарий.

По словам Боярского, журналисты иногда пользуются ссылками на несуществующее СМИ и таким образом пытаются "запутать след". "Если главного редактора установить невозможно, то, соответственно, СМИ не существует, поэтому ответственность будет нести тот, кто разместил какую-то информацию, прикрывшись, по сути, выдуманным цитированием", - заявил он. Распространившее фейк СМИ понесет ответственность в случае несоответствия информации действительности.