Клиентка российского банка отдала псевдоспасателям "из ФСБ" рекордные 400 млн рублей

DepositPhotos / yykkaa Пострадавшей позвонили якобы из службы безопасности ее банка и заявили, что будут "спасать деньги". Женщина согласилась и сообщила злоумышленникам, что на ее счету в одном банке лежит 14 млн рублей, а на другом - 380 млн

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В России клиентка банка перевела 400 миллионов рублей мошенникам, пообещавшим ей "спасти" деньги, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского. По его словам, случай произошел в 2020 году не с клиенткой Сбера.

54-летней пострадавшей позвонили якобы из службы безопасности ее банка и заявили, что будут "спасать деньги". Женщина согласилась и сообщила злоумышленникам, что на ее счету в одном банке лежит 14 млн рублей, а на другом - 380 млн. Мошенники, по словам Велигодского, перенаправили свою жертву к "сотруднику ФСБ".

"Ей позвонили "ФСБ" и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их "спасателям", - рассказал специалист в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По данным аналитиков, всего в 2020 году мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в предыдущем, а число случаев мошенничества выросло на 60%. Чаще всего злоумышленники находят жертв через сайты объявлений о продаже товаров и услуг и поддельные интернет-магазины.

Ранее в "Лаборатории Касперского" и компании BI.ZONE, которая является дочерней фирмой Сбербанка, рассказали, что в минувшем месяце резко увеличилось число мошеннических звонков россиянам якобы от правоохранительных органов, госструктур и финансовых регуляторов.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками МВД и полиции, следователями, и работниками Центрального банка. В разговоре с клиентами они могут использовать специальные термины и предупреждать об ответственности, например в случае отказа сотрудничать. Они также стараются придерживаться официального тона и бывают напористы, чтобы заставить человека принять решение быстро и на эмоциях.