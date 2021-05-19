Суд в Бурятии приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 тысяч рублей 20-летнего студента, готовившего взрывы и массовый расстрел в одном из техникумов Улан-Удэ

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Суд в Бурятии приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 тысяч рублей 20-летнего студента, готовившего взрывы и массовый расстрел в одном из техникумов Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального СУ СК.

Молодой человек признан виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем взрыва, а также подготовке к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений. (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 1 ст. 30, пп. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия и суда, юноша насмотрелся в интернете новостей и видеозаписей о массовых убийствах в учебных заведениях России и с ноября 2018 года начал планировать похожее преступление в техникуме. Подсудимый хотел взорвать там радиоуправляемые бомбы, а затем расстрелять студентов и преподавателей.

Он узнал в интернете, как создавать самодельные взрывные устройства, купил необходимые компоненты и изготовил не менее 15 бомб. Во время одного из "испытательных" подрывов злоумышленник уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности. В его арсенале также имелись пневматический пистолет, военная тактическая экипировка, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.

Молодой человек предложил трем знакомым стать своими соучастниками и получил отказ, но от планов не отказался. Для получения беспрепятственного доступа в техникум он несколько раз посещал его под видом абитуриента. Довести свой преступный умысел до конца он не успел, так как был изобличен и задержан сотрудниками МВД и УФСБ Бурятии. По результатам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.