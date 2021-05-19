Число новых случаев коронавируса в РФ за сутки составило 7920 - минимум с начала мая

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7920, это минимальный показатель с 6 мая. Общее число заболевших увеличилось до 4 965 676, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,16%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва (0,03%).

Число вылечившихся возросло за сутки на 9561. Всего уже выздоровели 4 581 787 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,3% от общего числа заразившихся. 266 924 человека продолжают лечение.

Число летальных исходов возросло за сутки на 390 против 364 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 116 965 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,36%, следует из данных штаба.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2096 (61)

Санкт-Петербург - 784 (37)

Московская область - 697 (13)

Ростовская область - 198 (26)

Нижегородская область - 137 (16)

Воронежская область - 141 (8)

Самарская область - 131 (15)

Иркутская область - 119 (7)

Саратовская область - 118 (5)

Республика Саха (Якутия) - 106 (3)

Свердловская область - 104 (11)

Красноярский край - 100 (6)

Пермский край - 98 (6)

Челябинская область - 92 (7)

Краснодарский край - 92 (10)

Республика Крым - 92 (5)

Волгоградская область - 90 (6)

Республика Башкортостан - 90 (3)

Ленинградская область - 88 (12)

Ульяновская область - 80

Ярославская область - 79 (3)

Тверская область - 75 (3)

Пензенская область - 74 (6)

Новосибирская область - 73 (4)

Брянская область - 69 (6)

Алтайский край - 66 (7)

Оренбургская область - 64 (4)

Омская область - 64 (2)

Курская область - 62 (4)

Белгородская область - 61 (2)

Кемеровская область - 60

Ставропольский край - 59 (5)

Псковская область - 59 (4)

Ивановская область - 59 (3)

Липецкая область - 58 (4)

Кировская область - 57

Смоленская область - 55 (6)

Калининградская область - 55 (5)

Республика Карелия - 55 (3)

Архангельская область - 54 (3)

Чувашская Республика - 54 (2)

Тульская область - 53 (6)

Калужская область - 52

Тюменская область - 51 (5)

Орловская область - 51 (2)

Владимирская область - 51 (1)

Рязанская область - 50 (5)

Удмуртская Республика - 46 (4)

Астраханская область - 46 (2)

Вологодская область - 45 (3)

Ханты-Мансийский АО - 44

Мурманская область - 39 (3)

Республика Бурятия - 37 (2)

Республика Коми - 35 (3)

Тамбовская область - 35 (2)

Республика Дагестан - 35 (1)

Республика Татарстан - 33

Костромская область - 32

Республика Хакасия - 32

Новгородская область - 31 (3)

Курганская область - 31

Хабаровский край - 30 (2)

Республика Мордовия - 30 (1)

Забайкальский край - 29 (2)

Севастополь - 29 (1)

Приморский край - 26

Томская область - 25

Кабардино-Балкарская Республика - 17 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 16

Республика Марий Эл - 15

Республика Калмыкия - 14 (1)

Амурская область - 13 (1)

Республика Ингушетия - 11

Чеченская Республика - 11

Карачаево-Черкесская Республика - 10 (3)

Республика Адыгея - 9 (2)

Сахалинская область - 9

Республика Северная Осетия - 9

Камчатский край - 8

Магаданская область - 5 (1)

Республика Тыва - 4

Республика Алтай - 3

Еврейская АО - 2

Чукотский АО - 1

