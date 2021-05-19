Число новых случаев коронавируса в РФ за сутки составило 7920 - минимум с начала мая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7920, это минимальный показатель с 6 мая. Общее число заболевших увеличилось до 4 965 676, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,16%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва (0,03%).
Число вылечившихся возросло за сутки на 9561. Всего уже выздоровели 4 581 787 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,3% от общего числа заразившихся. 266 924 человека продолжают лечение.
Число летальных исходов возросло за сутки на 390 против 364 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 116 965 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,36%, следует из данных штаба.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2096 (61)
Санкт-Петербург - 784 (37)
Московская область - 697 (13)
Ростовская область - 198 (26)
Нижегородская область - 137 (16)
Воронежская область - 141 (8)
Самарская область - 131 (15)
Иркутская область - 119 (7)
Саратовская область - 118 (5)
Республика Саха (Якутия) - 106 (3)
Свердловская область - 104 (11)
Красноярский край - 100 (6)
Пермский край - 98 (6)
Челябинская область - 92 (7)
Краснодарский край - 92 (10)
Республика Крым - 92 (5)
Волгоградская область - 90 (6)
Республика Башкортостан - 90 (3)
Ленинградская область - 88 (12)
Ульяновская область - 80
Ярославская область - 79 (3)
Тверская область - 75 (3)
Пензенская область - 74 (6)
Новосибирская область - 73 (4)
Брянская область - 69 (6)
Алтайский край - 66 (7)
Оренбургская область - 64 (4)
Омская область - 64 (2)
Курская область - 62 (4)
Белгородская область - 61 (2)
Кемеровская область - 60
Ставропольский край - 59 (5)
Псковская область - 59 (4)
Ивановская область - 59 (3)
Липецкая область - 58 (4)
Кировская область - 57
Смоленская область - 55 (6)
Калининградская область - 55 (5)
Республика Карелия - 55 (3)
Архангельская область - 54 (3)
Чувашская Республика - 54 (2)
Тульская область - 53 (6)
Калужская область - 52
Тюменская область - 51 (5)
Орловская область - 51 (2)
Владимирская область - 51 (1)
Рязанская область - 50 (5)
Удмуртская Республика - 46 (4)
Астраханская область - 46 (2)
Вологодская область - 45 (3)
Ханты-Мансийский АО - 44
Мурманская область - 39 (3)
Республика Бурятия - 37 (2)
Республика Коми - 35 (3)
Тамбовская область - 35 (2)
Республика Дагестан - 35 (1)
Республика Татарстан - 33
Костромская область - 32
Республика Хакасия - 32
Новгородская область - 31 (3)
Курганская область - 31
Хабаровский край - 30 (2)
Республика Мордовия - 30 (1)
Забайкальский край - 29 (2)
Севастополь - 29 (1)
Приморский край - 26
Томская область - 25
Кабардино-Балкарская Республика - 17 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 16
Республика Марий Эл - 15
Республика Калмыкия - 14 (1)
Амурская область - 13 (1)
Республика Ингушетия - 11
Чеченская Республика - 11
Карачаево-Черкесская Республика - 10 (3)
Республика Адыгея - 9 (2)
Сахалинская область - 9
Республика Северная Осетия - 9
Камчатский край - 8
Магаданская область - 5 (1)
Республика Тыва - 4
Республика Алтай - 3
Еврейская АО - 2
Чукотский АО - 1