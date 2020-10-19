Александр Байдуков / wikimedia.org В Санкт-Петербурге с дома на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель Сергей Довлатов, сняли памятные таблички репрессированным, установленные в рамках проекта "Последний адрес"

Александр Байдуков / wikimedia.org

В Санкт-Петербурге с дома на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель Сергей Довлатов, сняли памятные таблички репрессированным, установленные в рамках проекта "Последний адрес".

"Управляющая компания решила эти таблички снять под предлогом недовольства жителей, несмотря на то, что большинство жильцов было за установку", - написала в Facebook депутат муниципального округа Владимирский Ксения Лаврова. Она пообещала написать депутатский запрос по этому поводу и призвала коллег из Заксобрания поддержать возвращение табличек.

Депутат городского парламента Борис Вишневский обратился по этому поводу к гендиректору управляющей компании "ЖКС Северо-Запад". Он отметил, что установка табличек не требует согласования с властями, так как они являются не мемориальными досками, а информационными знаками и устанавливаются только в том случае, если человек официально реабилитирован.

В комментариях к посту Лавровой завязался спор о законности установки табличек. Один из комментаторов, представившись жителем этого дома, заявил, что собрание собственников по поводу их монтажа не проводилось.

Основатель проекта "Последний адрес" Сергей Пархоменко сообщил "Фонтанке", что все таблички в рамках проекта устанавливаются только после получения согласия жителей, и письменное согласие владельцев помещений дома 23 на улице Рубинштейна у фонда "Последний адрес" есть.

"Некоторое время назад, как нам сообщили, среди жильцов появились три человека, которые не смогли смириться с существованием табличек. Они начали "бомбить" управляющую компанию письмами и заявлениями, что жить не могут, как им отвратительны эти таблички, и требовали их снять", - рассказал Пархоменко. По его словам, управляющая компания пыталась объяснить недовольным, что согласование на установку есть и таблички не портят архитектурный облик.

Одна из жительниц дома возмутилась самим фактом того, что журналисты заинтересовались демонтажем табличек. По ее словам, установку с жильцами не согласовывали. "Вот 100% согласия добьются - тогда без проблем. Я [своего согласия] не дам", - заявила она, объяснив это "личными" причинами. По мнению женщины, людей, чьи имена хотел увековечить "Последний адрес", "не убили". Она отметила, что имеет "свое мнение, свое видение на эту тему".

"Вы знаете, что у нас погибли руферы. Ну давайте сейчас их товарищи придут, повесят таблички и уйдут счастливые-радостные", - предложила она. Житель дома Кирилл Полысаев добавил, что в общедомовом чате при обсуждении табличек аргументом против них было то, что табличек "слишком много, и дом выглядит как кладбище".

Сейчас снятые таблички хранятся у управляющей компании. Инженер ООО "ЖКС Северо-Запад" сообщил "Мойке 78", что таблички сняли временно из-за капитального ремонта дома. По его словам, жалобы были только на демонтаж табличек, но "мы людей успокоили, сказали, что как только закончим все работы, поставим всё на место".

В 2018 году в петербургском Комитете по градостроительству и архитектуре заявили, что считают нецелесообразной и не соответствующей законодательству установку табличек "Последнего адреса". В ведомстве заявили, что на эти памятные знаки не распространяются городские постановления, которые регулируют выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и "объектов для размещения информации".