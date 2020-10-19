Президент РФ Владимир Путин попросил передать благодарность голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. Эту просьбу глава государства озвучил на встрече с главой Росрыболовства Иваном Шестаковым

Пресс-служба Президента России Стивен Сигал

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин попросил передать благодарность голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. Эту просьбу глава государства озвучил на встрече с главой Росрыболовства Иваном Шестаковым 19 октября. Детали встречи приводит "Российская газета".

"Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции (байкальского омуля. - Прим. NEWSru.com) приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост, - сообщил Шестаков. - Поэтому в перспективе 2023-2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство".

"Стивен Сигал принимал участие в этой акции?" - поинтересовался Владимир Путин. Получив утвердительный ответ, он улыбнулся и попросил передать ему слова благодарности.

"Стивен Сигал? Принимал участие в этой акции? Передайте ему слова благодарности": Путин поблагодарил голливудского актера за участие в восстановлении популяции байкальского омуля pic.twitter.com/z8wUwPrJ7K— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2020

Актер Стивен Сигал посетил Байкал летом 2020 года. Тогда он высказал желание развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, пишет "Фонтанка.ру".

68-летний актер, кинорежиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал имеет гражданство трех стран - США, Сербии и России. Российский паспорт он получил в 2006 году из рук Владимира Путина. 7 мая 2018 года актер вместе со своей супругой прибыл в Москву на инаугурацию президента РФ Владимира Путина по приглашению его администрации. В августе 2018 года Сигал был назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

В октябре того же года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что ведомство планирует привлечь Сигала к работе по сохранению русского наследия в США. Для этого планировалось создать фонд "Русская Америка".

Рябков отметил, что такое взаимодействие особенно важно сейчас, в крайне непростой период отношений между РФ и США, "с учетом целенаправленных попыток определенных кругов в Америке нагнетать антироссийские настроения".

Между тем в США в последние годы Стивен Сигал снискал скандальную репутацию. Более десяти женщин, в том числе актрисы и модели, обвинили Сигала в сексуальных домогательствах, а также в изнасиловании.