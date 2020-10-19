Священников Краснодарского края облачат в специальные защитные костюмы для посещения больных с коронавирусом, сообщает "Интерфакс". Священнослужители будут применять данные костюмы в работе с заразившимися коронавирусной инфекцией.

"Защитные комплекты переданы Кубанской митрополии Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. Екатеринодарская епархия (Краснодар) получила 13 таких наборов, оставшиеся пять епархий - Армавирская, Тихорецкая, Ейская, Новороссийская и Сочинская - получили по 12 комплектов каждая", - сказал представитель пресс-службы Кубанской митрополии РПЦ.

В каждой епархии определены священники, которые работают с коронавирусными больными. Правила посещения инфицированных больных будут установлены решениями митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла и глав епархий.

В набор священника вошли защитный костюм второго класса, шапочка, хирургические перчатки, бахилы двух типов, защитная маска 8102, очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией, дезинфицирующий гель для рук и пакет для утилизации костюма. К набору также прилагаются Новый Завет и Псалтирь (в Синодальном переводе), требный крест, набор для таинств соборования и причащения, рассказали в Армавирской епархии.

Напомним, в Краснодарском края с начала пандемии коронавирус выявили у 15,9 тысячи жителей. Выздоровели более 11 тысяч человек, скончались 353 пациента.