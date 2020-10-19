Общественная организация "Роскомсвобода" и Фонд развития цифровых прав подали иск к мэрии Москвы из-за обязательного сбора личных данных сотрудников, которых перевели на удаленную работу, пишет Znak.com. Заявление опубликовано на сайте организации.

По их мнению, он нарушает целый ряд правовых норм, имеющих бОльшую юридическую силу, чем распоряжения мэра, в частности - федеральные законы "О персональных данных" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также Трудовой кодекс РФ

"Новый указ Собянина - это очередной удар по сфере приватности москвичей. Указ не только подрывает все установленные законом принципы обработки персональных данных, но это еще и ловушка для всех московских работодателей. Непредставление отчета может повлечь привлечение работодателя к административной ответственности", - заявил глава юридической практики "РосКомСвободы" Саркис Дарбинян.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, причем данные сотрудников на удаленке должны будут передаваться в мэрию. Собирать и передавать данные обязали самих работодателей.

Многих москвичей крайне обеспокоила данная мера. Предприниматели направили в Минцифры официальное письмо с просьбой отменить сбор данных, а московские депутаты попросили прокурора проверить указ Собянина.

Власти объяснили, что данные нужны для оценки пассажиропотока, а не слежки. Мэрия не считает собираемые данные персональными, так как они не привязаны к ФИО.