Компанию ООО "Нестле Россия" могут оштрафовать на сотни тысяч рублей за нарушение указа мэра Москвы Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный формат работы минимум 30% сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрия Гусакова.

По словам Гусакова, факт нарушения указа был выявлен в ходе мониторинга информации, представленной самой компанией. Теперь ей грозит штраф до 300 тыс. рублей, передает "Интерфакс".

В самой компании Nestle утверждают, что российский филиал выполнил указ мэра столицы о переводе минимум 30% сотрудников на удаленный режим работы, но испытывает трудности с передачей данных об этом из-за плохой работы сайта, куда мэрия требует загрузить данные о переводе.

"Все возможные шаги для загрузки данных на портал предпринимаются с 12 октября. Компания неоднократно обращалась за технической поддержкой в соответствующие службы, но проблема до сих пор не разрешена, - заявили в компании "Интерфаксу". - Мы открыты к сотрудничеству с властями города Москвы и готовы максимально оперативно предоставить данные в альтернативном формате либо получить поддержку в загрузке данных".

В пресс-службе компании "Нестле Россия" уточнили, что ежедневно более 50% состава сотрудников московского офиса работают в удаленном режиме.

Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

В России Nestle принадлежат кондитерская фабрика в Самаре, производство детских каш и каш быстрого приготовления в Вологде, фабрика по производству кулинарной продукции во Владимирской области, фабрика по выпуску кормов для домашних животных в Калужской области, кондитерская фабрика и фабрика по производству готовых завтраков в Перми, фабрика по производству растворимого кофе в Краснодарском крае и три производства в Московской области (фабрики по выпуску бутилированной воды, кулинарной продукции и мороженого).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичных работодателей с 28 сентября до 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленку, обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах противоэпидемических мер. Собянин также поручил усилить контроль за соблюдением работодателями противоэпидемических мер.

В частности, с 12 октября все предприятия и организации города обязаны еженедельно предоставлять правительству Москвы отчеты о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы - с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей. Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафами либо приостановкой деятельности компании.

Мэр Москвы назвал эти меры "лайт-вариантом", когда ни одна из сфер экономики не закрывается. Однако практика говорит об обратном: так, предоставляемые в мэрию данные должны быть заверены квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия. Однако на момент введения нового порядка до 80% директоров малых и средних предприятий не имеют такой подписи, поскольку она не является обязательным условием ведения бизнеса.

В результате множество компаний столкнется с перспективой штрафа и приостановки деятельности: как заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий.

Кроме того, для некоторых предпринимателей перевод сотрудников на удаленку просто невозможен. Как показал опрос 300 столичных работодателей, проведенный Superjob, только каждая вторая компания Москвы технически способна выполнить распоряжение мэра. О возможности перевести на дистанционную занятость 30% персонала заявили лишь 50% компаний Москвы, чаще всего о невозможности выполнить распоряжение говорили организации здравоохранения, общепита, ритейла, производственные и строительные компании.

По словам владельца сети имидж-лабораторий "Персона" Игоря Стоянова, 90% сотрудников салонов красоты могут работать только в "офлайне". Это парикмахеры, косметологи, стилисты, визажисты, массажисты и уборщицы. Рестораны и парикмахерские не только не могут сократить персонал, но в ряде случаев вынуждены набирать новых работников, которые следят за соблюдением санитарных норм и масочного режима.

Несоблюдение новых требований грозит предупреждением или штрафом на сумму от 100 до 300 тысяч рублей (для юридических лиц). Если в результате нарушения пострадают сотрудники компании или его выявят повторно, наказание ужесточат: должностным лицам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, ИП и юридические лица могут заплатить до 1 млн руб., а деятельность последних может быть приостановлена на срок до трех месяцев.

Еще одна проблема с выполнением распоряжения мэрии возникает, если сотрудники компаний отказываются предоставлять свои персональные данные для списков. Ранее директор некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин отмечал, что собираемые московским правительством данные "фактически приравнивают его к ФСБ, ФСО или МВД" и выражал сомнения в том, что мэрия может "адекватно хранить информацию о гражданах".

Но даже если работники "проявят послушание", а работодатель будет готов выполнить все требования мэрии, у него, как показывает практика, возникают и чисто технические трудности. Так, 12 октября московский сервис для загрузки данных о сотрудниках на удаленке сломался, а мэрия обвинила в этом работодателей, которые якобы бросились скопом и в последний момент пересылать запрошенные мэрией данные.

В департаменте информационных технологий Москвы пояснили, что сервис был запущен еще 9 октября, но "подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа" только сегодня. "В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений", - заявили в ДИТ.