В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд назначил пять суток административного ареста 22-летнему безработному за хулиганскую выходку с полицейским автомобилем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

По версии следствия, вечером 16 октября мужчина вскочил на машину полиции и пробежал по ней. Это случилось на Невском проспекте. Хулигана задержали находившиеся в машине полицейские.

Задержанный стражами порядка оказался уроженцем Свердловской области. Ему вменили ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Похожий случай произошел в августе в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области. Там около 00:30 сотрудники 2-го отдельного батальона ДПС ГИБДД при патрулировании увидели мужчину, лежавшего прямо на проезжей части. Инспекторы остановились рядом с ним для выяснения состояния мужчины, но тот вскочил и прыгнул на капот полицейской машины. Хулиган повредил крышу, проблесковые маячки и разбил лобовое стекло патрульного автомобиля.

Предположив, что нападавший находится в состоянии наркотического опьянения, стражи порядка задержали его и вызвали скорую помощь. Задержанного направили в медицинское учреждение, сообщало информагентство MR-7.ru.

А днем 8 марта в центре Москвы пьяный молодой человек забрался на крышу полицейского автомобиля, после чего стал прыгать на ней. Когда к нему подошел сотрудник полиции, мужчина ударил его ногой в лицо и сломал силовику нос, писало агентство РИАМО.

"С улицы Большая Дмитровка за нарушение общественного порядка в ОВД Тверского района доставлен молодой человек 1999 года рождения. Он причинил телесные повреждения сотруднику полиции", - рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД Москвы.

В отношении задержанного был составлен протокол о хулиганстве.