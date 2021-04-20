Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море в ходе стартовавших учений в арктической зоне

Минобороны России Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море в ходе стартовавших учений в арктической зоне

Минобороны России

Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море в ходе стартовавших учений в арктической зоне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.

Корабли и подлодки вышли из основных баз Северного флота на Кольском полуострове: Североморска, Полярного и Гаджиево. "Отработано их противоминное охранение, - говорится в сообщении. - Подразделения противовоздушной обороны отработали наращивание радиолокационного поля в Арктике и приведение в повышенную боевую готовность зенитных ракетных дивизионов, оснащенных системами С-400 и С-300, дислоцированных на Кольском полуострове и на архипелаге Новая Земля".

Северный флот сообщил, что в Баренцевом море находятся подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", а также фрегат "Адмирал Касатонов". Также в море вышли корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет", корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга", две корабельные тральные группы в составе морского тральщика "Владимир Гуманенко", базовых тральщиков "Коломна", "Ельня", "Ядрин" и "Соловецкий юнга".

"Береговые и сухопутные войска Северного флота отработали приведение в высшие степени боеготовности и выход в назначенные районы для ведения маневренной обороны, поиска и уничтожения диверсионных и разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении Северного флота.

Учения проходят под руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова. Они начались на фоне концентрации российских войск в Крыму и на границе с Украиной. Это вызвало тревогу у США и европейских стран.

19 апреля Минобороны РФ сообщило, что на учениях Северного флота особое внимание будет уделено обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море, разрешению возможных кризисных ситуаций в случае их возникновения, защите и обороне морских коммуникаций.

"Это самые крупные учения в истории Северного флота, нацеленные только на Арктику", - сказал 19 апреля "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко. По его словам, на учения могут привлечь до 70% личного состава флота.

Виктор Кравченко выразил уверенность, что маневры проводятся, "учитывая состояние на западной границе России". "Это и политический сигнал США. Они всё время предъявляют нам претензии, что Северный морской путь должен быть международным, а Северный морской путь проходит через российскую экономическую зону", - сказал адмирал.

6 апреля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, учения пройдут во всех военных округах. По данным военного ведомства, в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ. Соединениями в Вооруженных силах РФ называют бригады и дивизии.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах мирового океана. В состав Северного флота входят стратегические и многоцелевые атомные подлодки. Подводные силы СФ считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Северный флот получил статус военного округа с 1 января 2021 года.

За последние годы Россия усилила военную группировку в арктической зоне. 20 сентября прошлого года пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.

Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что российские военные развернули в Арктике на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа береговые ракетные комплексы "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

В декабре 2019 года на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути.

"На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он. Герасимов назвал Северный морской путь "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией".