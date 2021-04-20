ВСЕ ФОТО По данным МЧС РФ, всего в результате взрыва, пожара и обрушения здания пострадали восемь человек - четверо взрослых и четверо детей. Под завалами нашли младенца - девочку в возрасте 2,5 месяца извлекли живой из-под завалов живой

МЧС России по Нижегородской области В данный момент разбор завалов продолжается, там работают около 100 человек

МЧС России по Нижегородской области В ночь на вторник, 20 апреля, в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области прогремел сильный взрыв. В результате произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, площадь которого достигала 1200 квадратных метров

МЧС России по Нижегородской области

В ночь на вторник, 20 апреля, в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области прогремел сильный взрыв.

В результате произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, площадь которого достигала 1200 квадратных метров. Обрушились конструкции здания. Всего в доме 27 квартир, в которых проживает 31 человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали пожар в 23:50 по Москве. В 1:05 вторника открытое горение было ликвидировано. Началось спасение пострадавших из-под завалов.

По данным МЧС РФ, всего в результате взрыва, пожара и обрушения здания пострадали восемь человек - четверо взрослых и четверо детей. Под завалами нашли младенца - девочку в возрасте 2,5 месяца извлекли живой из-под завалов живой. Еще один ребенок, мальчик 2021 года рождения, погиб, его тело нашли спасатели под обломками дома. В данный момент трое взрослых и двое пострадавших детей остаются в больницах.

Девочку в возрасте 2,5 месяца извлекли живой из-под завалов дома в Нижегородской области в селе Маргуша, где ранее произошел взрыв газа и пожар. Всего в Дальнеконстантиновскую центральную районную больницу доставили четырех детей, все они из одной семьи. pic.twitter.com/Pnv6wn9TUC — Известия (@izvestia_ru) April 19, 2021

Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). По делу о взрыве газа в жилом многоквартирном доме задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы в доме в день взрыва. По предварительным данным, причиной взрыва стала именно утечка газа. "Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным", - сообщили в СКР.

В данный момент разбор завалов продолжается, там работают около 100 человек. Это сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и работники Приволжского поискового спасательного отряда. Работы проводятся с соблюдением всех требований безопасности.

Власти Нижегородской области пообещали выплатить пострадавшим компенсации от 10 до 100 тысяч рублей.

"Для жителей первого подъезда дома в сопровождении спасателей и сотрудников полиции будет организован доступ в уцелевшие квартиры. Жильцы смогут забрать документы, деньги, а также вещи первой необходимости. Для жителей второго (разрушенного) подъезда доступ жильцов будет осуществлен только после того, как будет снята угроза обрушения конструкций", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Нижегородской области.