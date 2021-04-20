Посольство Республики Болгария в Российской Федерации, Москва

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин

Посольство Республики Болгария в Российской Федерации

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин во вторник, 20 апреля, был вызван в МИД РФ для "зеркального" ответа Москвы на высылку двух российских дипломатов, которых МИД Болгарии 22 марта объявил persona nоn grata.

Посол прибыл в ведомство, отказавшись от комментариев для журналистов. Вместе с тем за несколько минут до его прибытия к российскому МИД также прибыла машина с флагами Евросоюза.

В МИД РФ послу Болгарии Атанасу Крыстину была вручена нота об ответных мерах России.

"20 апреля Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится на сайте МИД РФ.

"Данная мера является ответом на принятое в марте этого года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata двоих сотрудников Посольства России в Софии", - уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Причиной высылки российских дипломатов из Софии (по некоторым данным, речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, получавшими в Болгарии документы с грифом "НАТО - секретно") стало скандальное разбирательство Генпрокуратуры Болгарии в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В ходе этого расследования было установлено, что два гражданина РФ под дипломатическим прикрытием осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.

20 марта болгарская прокуратура сообщила о задержании шестерых сотрудников Минобороны страны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В доказательство противоправных действий ведомство представило аудиозаписи и видеоматериалы.

Были обнародованы записи телефонных разговоров, в которых организатор шпионской группы давал указания. Также в деле фигурировали фотографии с подозреваемыми в момент получения ими информации с использованием рабочих компьютеров. На других фотографиях фигуранты обменивали валюту в обменном пункте.

Как заявил Главный прокурор Болгарии Иван Гешев, шпионская группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США. По данным прокуратуры, один из обвиняемых обучался в разведшколе ГРУ, а в Болгарии формировал "сеть осведомителей, военнослужащих, занимающих высокие должности и имеющих доступ к секретной информации". Его супруга, имеющая болгарское и российское гражданство, была посредником в контактах резидента с представителями посольства России. Называлось и имя "резидента" - Иван Илиев.

По словам Гешева, преступная группа создавала серьезную опасность для национальной безопасности Болгарии, безопасности НАТО и Европейского союза, так как передавала секретную информацию военного и высокотехнологического характера.

По данным СМИ, резидентом был полковник запаса Иван Илиев, до 2016 года - один из "руководящих кадров" болгарской военной разведки. Как писало болгарское издание "Дневник", в группу также входили высокопоставленный сотрудник министерства обороны, участвовавший в формировании бюджета ведомства; двое действующих сотрудников службы внешней разведки, а также бывший военный атташе, ныне глава отдела секретного делопроизводства Национального собрания Болгарии.

По данным следствия, Россию интересовали ответы на следующие вопросы: что представляет собой Координационный центр НАТО в Варне - задачи, планы развития, штат, финансирование; политика НАТО и ЕС в отношении России, Белоруссии, Украины, Сирии, локальных конфликтов наподобие Нагорного Карабаха; деятельность ЦРУ в Болгарии; контактные лица министерства обороны Болгарии в США и Британии; рабочие встречи с представителями западных стран - имена партнеров, тематика переговоров.