Управление Следственного комитета по Амурской области сообщило о задержании одиннадцати строителей местного газоперерабатывающего завода. Задержанных обвиняют в участии в массовых беспорядках. Двое строителей уже отправлены в СИЗО, остальным мера пресечения будет избрана в ближайшие дни, говорится в пресс-релизе ведомства.

13 июля несколько десятков строителей Амурского газоперерабатывающего завода, большинство из которых - граждане Узбекистана, устроили бунт на территории стройки в городе Свободный. По их словам, им не выплатили деньги за работу.

По версии следствия, во время акции строители разгромили офисные помещения подрядчика - организации "Ренейссанс Хэви Индастриз", а также несколько магазинов и салонов сотовой связи.

"Следственной группой проведен осмотр поврежденных помещений подрядной организации и торговых точек в жилом секторе комплекса. Изучена бухгалтерская документация, допрошены представители работодателя о порядке начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, создании надлежащих условий труда и отдыха, реализации социальных гарантий работников", - говорится в пресс-релизе. Также допрошены сотрудники организаций, занимавшие пострадавшие помещения.

В следственном ведомстве подчеркнули, что "фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам не установлено", а истинной причиной беспорядков был конфликт гастарбайтеров с руководством подрядной организации, возникший "на почве разногласий в части источника возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность".

В расследовании участвуют сотрудники МВД, СК РФ и ФСБ.

Строительство Амурского ГПЗ, на котором произошел бунт, курирует компания "Газпром переработка Благовещенск". На ГПЗ по магистральному газопроводу МГП "Сила Сибири-1" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи (ЦГД), которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы (ВГП).

Проектная мощность Амурского ГПЗ - 42 млрд м3/год газа (6 технологических линий мощностью 7 млрд м3/год каждая), что делает предприятие одним из самых мощных ГПЗ в мире. Также Амурский ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия мощностью 60 млн м3/год.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. Выход на проектную мощность запланирован на январь 2025 года.

В технологической связке с Амурским газохимическим комплексом (ГХК) СИБУРа, Амурский ГПЗ приведет к созданию на территории Амурской области крупнейшего газоперерабатывающего и газохимического кластера, который станет драйвером экономического и социального развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает Neftegaz.ru.