Здоровье Алексея Навального в колонии "более-менее восстановилось нормально" после голодовки, сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников

АГН "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда Калашников добавил, что Навальный имеет возможность общаться с семьей. "Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях", - сказал глава ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний

Здоровье Алексея Навального в колонии "более-менее восстановилось нормально" после голодовки, сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, которого цитирует ТАСС. По его словам, политик нормально питается, его вес дошел до 82 килограммов.

Калашников добавил, что Навальный имеет возможность общаться с семьей. "Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях", - сказал глава ФСИН. Днем ранее адвокат Навального Вадим Кобзев в кратком комментарии "Дождю", сообщил, что оппозиционер чувствует себя нормально и восстанавливается после голодовки.

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов подтвердил "Эху Москвы", что состояние Навального улучшается. "Я не знаю насчет общения с семьей. Знаю, что состояние его сейчас более-менее нормальное. Действительно идет процесс восстановления. Какие там дополнительные данные у главы ФСИН - никак не могу комментировать, потому что мы получаем не то чтобы много информации", - сказал соратник оппозиционера.

Он добавил, что к Навальному пускают адвокатов, которые стараются ходить "практически каждый день". По словам Жданова, "большой пробел был только в выходные дни, когда СИЗО и колонии не работают на прием посетителей, по большей части". На прошлой неделе Навальный подал в суд на администрацию исправительной колонии N3, в больницу которой он был переведен, из-за запрета адвокатам проносить на встречи с ним телефоны и ноутбук.

В марте Алексей Навальный пожаловался на сильные боли в спине и потерю чувствительности ноги. В связи с неоказанием ему должной медицинской помощи он объявил голодовку 31 марта и держал ее около месяца. В поддержку Навального выступили многие врачи, общественные деятели, зарубежные политики и организации.

Лечащие врачи Навального предупредили, что у него в любую минуту может произойти остановка сердца. 23 апреля оппозиционер сообщил о прекращении голодовки по совету врачей, которым он доверяет.