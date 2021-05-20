Правительство РФ подготовило положительный отзыв на законопроект о запрете гражданам России и российским юрлицам в любой стране мира участвовать в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его сведениям, у правительства нет замечаний к документу.

Законопроект N 1165650-7 прошел первое чтение 18 мая. В Думу его внесла 4 мая группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискаревым. Они в тот же день внесли в палату поправки об ужесточении порядка привлечения к уголовной ответственности за участие и руководство нежелательными в России НПО.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, комиссия по вмешательству зафиксировала случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России НПО - в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков. В законодательстве ответственность за участие в таких мероприятиях не была прописана.

Депутаты также предложили признать нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем НПО, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются угрожающей конституционному строю и безопасности государства деятельностью.