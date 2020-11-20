Наиболее высокая вероятность заражения коронавирусом среди крупных российских городов наблюдается в Перми и Воронеже. Об этом свидетельствуют результаты исследования "СберИндекса", пишет РБК.

"СберИндекс" представил масштабное исследование "Как экономика России справляется со второй волной", в котором проанализировал динамику ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие экономические показатели.

С помощью сервиса симптом-чекер (инструмент проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19) эксперты выяснили, что в Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. В Иркутске и Новосибирске вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России.

Жители Хабаровска, Красноярска, Челябинска, Омска и Саратова рискуют так же, как и все остальные россияне в целом. Наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологии "СберИндекс" признал Москву, Краснодар и Нижний Новгород. Вероятность заразиться ниже среднего также в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.

Эксперты также сообщают, что в основных сегментах экономики ухудшается экономическая динамика. Падение потребительских расходов выросло до 2,7% по сравнению с прошлогодними показателями (0,8% в сентябре) - граждане изменили свои траты из-за страха заболеть COVID-19. Из-за этого сильнее других страдает сфера услуг.

Абсолютным аутсайдером на протяжении всего года оставалась туристическая отрасль. После падения на 90% в апреле она начала постепенно восстанавливаться. Однако в октябре расходы граждан на туризм снова стали снижаться. Спрос на авиабилеты упал вдвое, на отели и магазины Duty Free он сейчас составляет около 30% от уровня 2019 года. "СберИндекс" обращает внимание, что именно в сфере туризма продолжает действовать наибольшее количество ограничений в связи с пандемией.

Кроме того, значительно сократились траты россиян на развлечения. В августе-сентябре падение расходов в этой сфере к прошлому году составляло около 30%. В октябре сокращение составило уже 61,5%. Заметно реже граждане стали ходить в кафе и рестораны: если в августе-сентябре падение по сравнению с 2019-м было около 17-18%, то в октябре снижение трат здесь составило 29,6%.

Траты на лекарства среди россиян выросли сильнее всего: в сентябре они были на 3% выше показателя прошлого года, а в октябре рост был уже почти 20%.

В последнюю неделю октября Сбер зафиксировал сильнейшее с весны падение расходов россиян: по сравнению с той же неделей 2019 года они сократились почти на 11%. Спад стал худшим с мая 2020-го. В сфере услуг расходы граждан сократились на 32%. На непродовольственные товары стали тратить на 5% меньше. Зато на медицинские товары и лекарства жители страны потратили на 34,3% больше, чем в последнюю неделю октября 2019 года.

В пятницу в России был поставлен очередной рекорд заболеваемости по COVID-19: 24 318 случаев в 85 регионах. В целом по стране за сутки умер 461 пациент, по выздоровлению выписаны 24 758. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 039 тыс. 926 случаев коронавирусной инфекции, 35 311 умерших и 1 млн 551 тыс. 414 выписанных. Лечение продолжает 453 201 пациент.