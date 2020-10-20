Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили в пресс-службе суда.

По мнению надзорного ведомства, эту сумму он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Как уточнили в суде, с Абызова и пяти иностранных компаний взыскано 32 540 718 646 рублей 44 копейки. Взысканная сумма стала рекордной для России по аналогичным искам. Абызов исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении.

Напомним, Абызов и другие фигуранты его дела были задержаны в марте 2019 года. В основе его уголовного дела лежит сделка с активами внутри группы компаний Абызова, в результате которой акции четырех фирм были проданы по завышенной цене на сумму 4 млрд рублей.

Затем, как утверждает следствие, они были выведены за рубеж, что причинило ущерб миноритариям. Сам Абызов вину отрицает. Ранее СК РФ утверждал, что Михаил Абызов создал преступное сообщество, в которое вошли руководители подконтрольных ему компаний.

Защита говорит, что Абызов не имел отношения к сделке, так как, работая на госслужбе, передал все активы в доверительное управление. Цена сделки не была завышенной и соответствовала рынку, настаивают адвокаты. Сам бывший министр все обвинения отрицает.

Всего по уголовному делу проходят девять человек. Все они арестованы. В зависимости от роли им вменяется создание преступного сообщества или участие в нем, мошенничество, а также участие в незаконной предпринимательской деятельности и отмывание преступных доходов (ст. 210, ст. 159, ст. 280, ст. 174.1 УК РФ).

В августе этого года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства незаконно нажитых Абызовым 32,5 млрд рублей.

В августе 2020 года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии у него в пользу государства 32,5 млн рублей незаконных доходов.