ArturVerkhovetskiy / DepositPhotos В Чечне похитили и до смерти избили хирурга, который провел неудачную операцию сестре соратника Кадырова

ArturVerkhovetskiy / DepositPhotos

В Чечне один из ведущих хирургов республики, который провел неудачную операцию родственнице соратника главы республики Рамзана Кадырова, скончался после того, как был похищен и избит.

Как сообщает издание "Кавказский узел", хирург Салах Дагаев делал операцию пожилой жительнице Гудермесского района, родной сестре одного из соратников Кадырова. Во время операции женщина скончалась. Сразу после этого люди в масках похитили Дагаева и увезли его в неизвестном направлении. А 23 сентября родным Дагаева выдали тело и пригрозили наказанием, если случившееся будет предано огласке. По данным "Кавказского узла", родственников медика заставили признать, что тот скончался от инфаркта.

Коллега Дагаева по имени Магомед, работавший с ним последнее время, рассказал, что Салах был одним из самых опытных хирургов в Чечне, брался за самые тяжелые операции, был доктором медицинских наук. Медсестра Малика, которая работает в республиканской больнице, также сообщила, что Дагаев "брался оперировать тяжелых больных, таких, которых другие хирурги брать не решались".

Хирург Дагаев, стаж которого около 40 лет, был заведующим хирургическим отделением республиканской больницы, а в последнее время работал в районной клинической больнице Урус-Мартана. В прошлом году ему, как как заслуженному медику, вручили медаль "За защиту прав человека".

Похоронили хирурга 24 сентября в родном селе Гойты. Когда его обмывали и готовили к погребению, выяснилось, что "на теле Салаха места живого не было, а лицо его было как черное пятно", рассказал местный житель Заурбек.

По его словам, три дня не прекращался поток тех, кто приехал выразить соболезнование родным и близким покойного: "Очень много было людей. Коллеги его со всех больниц республики приезжали. Были и те, кого он оперировал, кому спас жизнь. Очень много народу было. Соболезнования принимали брат Салаха, его жена и сыновья. У Салаха жена тоже врач, и дети в медицину пошли. Соболезнуя, люди не спрашивали, от чего умер. Обычно же спрашивают о причине смерти: долго ли болел, что да как. А здесь и так все знали, от чего умер, ни у кого из прибывших на тезет не было сомнений в причине смерти. Многие даже знали, кто виновник в смерти хирурга. Но все это говорилось шепотом... Никто не исключал, что среди тех, кто приехал, могут быть и стукачи, те, кого прислали сюда специально", - рассказал Заурбек.