Под Краснодаром 24-летний полицейский насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает Znak.com.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, полицейский ППС за рулем Kia Rio ехал по улице Красной в станице Старокорсунской. Подъезжая к пешеходному переходу, он не снизил скорость, сбил девушку, после чего скрылся.

Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

В отношении правоохранителя возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пешехода. ДТП случилось 19 сентября.