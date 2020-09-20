ВСЕ ФОТО За последние сутки в России зарегистрировано 6 148 новых заболевших COVID-19

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Это самый высокий показатель с 18 июля. Накануне в России впервые с июля количество выявленных случаев превысило отметку шесть тысяч. Рост выявлений отмечен с начала текущей недели, что объяснили увеличением количества сделанных тестов

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 42,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 364 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 241 тыс. 046 человек

Фото: NIAID / flickr.com

За последние сутки в России зарегистрировано 6 148 новых заболевших COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

Это самый высокий показатель с 18 июля. Накануне в России впервые с июля количество выявленных случаев превысило отметку шесть тысяч. Рост выявлений отмечен с начала текущей недели, что объяснили увеличением количества сделанных тестов.

До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

Всего в стране уже 1 103 399 случаев заражение коронавирусом.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Смоленской области и Чеченской Республике (по 0,2%), в Москве, Московской области, Тульской области, Татарстане, Ненецком АО (по 0,3%).

В Москве суточный прирост составил 860. Еще 214 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 188 - в Московской области, 178 - в Ростовской области,165 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, возросло за минувшие сутки на 2 895, до 909 357. По данным штаба, с начала эпидемии выздоровели в общей сложности 82,4% заразившихся.

В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 892 пациента в Москве, 179 - в Саратовской области, 176 - в Московской области, 108 - в Санкт-Петербурге и 100 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 79 против 144 днем ранее, всего умерли 19 418 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 13 - в Москве, по 5 - в Ростовской области, Ставропольском и Алтайском краях, еще в 20 регионах число умерших не превышало 4.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 42,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 364 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 241 тыс. 046 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до отметки 1,08. В Москве он за сутки вырос до 1,14.Этот показатель является максимальным и для страны, и для столицы с 8 мая.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.