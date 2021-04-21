По всей России в среду проходят акции протеста, участники которых требуют оказания квалифицированной медицинской помощи объявившему в колонии голодовку оппозиционному политику Алексею Навальному. Полиция пытается подавить гражданские выступления. К 19:00 всего было задержано 325 человек в 51 городе, сообщает "ОВД-Инфо".

К вечеру волна протестов докатилась с востока до обеих столиц. Около 19:00 начались уличные задержания в Москве и Петербурге. В Москве задержаны уже 15 человек, в Петербурге - 9 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

В частности, в Москве полицейские задержали политического активиста и экономиста Влада Жуковского, его повезли в ОВД "Дорогомилово". Поводом для задержания стало участие в митинге 23 января, рассказал Жуковский.

Соратники Навального написали, что в Москве на акцию вышла Людмила Ивановна Навальная - мать Алексея и Олега Навальных.

В Челябинске росгвардейцы жестко задержали одного из участников акции протеста. Силовики применили к нему удушающий прием, пока несли к автозаку.

В Челябинске жестко задержали одного из участников акции. Росгвардейцы применили к нему удушающий прием, пока несли к автозаку.



Видео: "Урал.МБХ медиа" pic.twitter.com/JGibiosCX9 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 21, 2021

В ряде случаев активистов задерживали превентивно, до начала акции, а поводом для этого становились публикации в интернете. Так, в Гдове (Псковская область) полицейские задержали журналиста Константина Горожанко. Об этом рассказала адвокат Татьяна Мартынова.

Горожанко вменяют организацию акции 21 апреля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за публикации в соцсети "ВКонтакте". В протоколе полиция назвала социальную сеть "средством массовой информации". Журналиста повезли в суд.

Особое внимание силовики уделяют активистам, связанным с оппозиционными структурами Алексея Навального. Например, в Липецке задержан координатор местного штаба Навального Илья Данилов. В Ижевске - координатор штаба Навального Иван Елисеев. В Тамбове задержали сотрудницу штаба Анну Нефедову, когда она вышла из дома.

В Смоленском медуниверситете во время занятий задержали доцента Наталью Мицюк и доставили в суд. Ее собираются судить за прошлую акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января.

В Москве полицейские ворвались в избирательный штаб кандидата в Госдуму от партии "Яблоко" Кирилла Гончарова. Сотрудник полиции сообщил: "Поступила информация, что кто-то из вас участвует в митингах, приказ задержать всех кто в штабе". Всего было задержано 17 человек, их повезли в ОВД "Кунцево". Среди задержанных есть обычные жители района, заглянувшие в штаб.

По словам пресс-секретаря "Яблока" Игоря Яковлева, задержание связано с тем, что сотрудникам полиции поступил анонимный звонок о планах члена "Яблока" и волонтеров участвовать в несанкционированной акции 21 апреля. Об этом Яковлев сообщил "Интерфаксу".

Митинги и пикеты прошли и в других странах. В Австралии местные жители собрались у генерального консульства России в Сиднее. В США акция в поддержку Навального прошла в Сиэтле. Митинги также состоялись в Сан-Франциско, Токио, Риме, Париже, передает радио "Свобода"*.