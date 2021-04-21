Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь задержали у станции метро "Автозаводская" в Москве

Стоп-кадр видео Навальный LIVE / Youtube.com

Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь задержали у станции метро "Автозаводская" в Москве. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин в своем Twitter. "Менты устроили план "Перехват" и вытащили Любовь Соболь из такси у метро "Автозаводская". По ее словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут - неизвестно", - написал он.

Вскоре после этого в Москве была задержана пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Как сообщила "МБХ медиа" ее адвокат Вероника Полякова, задержал Ярмыш второй оперполк, пока не известно, за что ее задержали.

Массовые задержания сторонников Алексея Навального идут сейчас в десятках городов России, накануне проведения 21 апреля митингов в поддержку политика.

По данным "ОВД-Инфо", задержания проведены, по меньшей мере, в 20 городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Краснодаре, Твери, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Улан-Удэ, Туле, Волгограде, Великом Новгороде. Большинство людей задержаны из-за постов в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В Пензе задержан депутат от КПРФ Александр Рогожкин. Его задержали с применением силы и доставили в отдел полиции N1. Силовики грозят составить протокол по статье о повторном нарушении законодательства о массовых акциях.

В Санкт-Петербурге проходят обыски в квартирах как минимум у троих активистов. Силовики пришли к координатору петербургской "Весны" Валентину Хорошенину. Кроме того, обыск по месту регистрации проходит у регионального координатора Евгения Затеева. В это же время обыск также проводится у редактора "ЯГражданин" Александра Бабушкина. Полиция также пришла с обыском к активисту ЛПР Дмитрию Киселю. К корреспонденту "Фонтанки.ру", соавтору Telegram-канала "Ротонда" Ксении Клочковой также пришли сотрудники полиции с ордером на обыск квартиры в связи с тем, что Денис Кабаков, который работает в штабе Навального, некоторое время проживал в ее квартире.

В Петербурге также задержан культуролог-востоковед, преподаватель кафедры иудаики Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Вогман, который зарегистрировался в базе данных для участия в сегодняшнем митинге. Полицейские взяли его на Московском вокзале после возвращения из столицы.

Обыск прошел и у лидера петербургского отделения "Альянса учителей" Даниила Кена, после чего его отвезли в отделение полиции, где задержали.

В Москве полиция пришла к журналисту издания SOTA Сергею Куоку. По его словам, полицейские предупредили его об ответственности за участие в предстоящем митинге.

В Екатеринбурге прошел обыск у лидера команды Навального Алексея Гресько.

В Красноярске полиция пришла с обыском к активисту Герасиму Артемьеву.

В Сыктывкаре задержана активистка Нина Ананина, мать троих несовершеннолетних детей, ей вменяют организацию акции в поддержку Навального. Ранее Ананина активно участвовала в протесте против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

В Пермском крае суд назначил бывшему сотруднику МВД и юристу местного штаба Навального Артему Файзулину 13 суток ареста. По словам его супруги, Файзулин позвонил из спецприемника и сообщил, что его арестовали за "распространение в соцсетях ссылок на Telegram-каналы, в которых есть информация о митинге".

В Кургане задержана сотрудница местного штаба Алексея Навального Софья Лопатина. Как сообщили "Урал. МБХ медиа" в штабе, активистка находится в отделе полиции N1. Кроме того, полиция задержала Дарью Левкину, девушку координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца. Левкиной сообщили, что она якобы подходит по описанию как подозреваемая в организации митинга. Накануне в Кургане полиция задержала самого Алексея Шварца. Силовики отказались сообщать, в связи с чем был задержан координатор штаба.

В Иркутске задержали активиста Вячеслава Воробья за шесть часов до начала акции в поддержку Алексея Навального, сообщил "Сибирь. МБХ медиа" координатор местного штаба Навального Захар Сарапулов. "Его доставили в областное управление МВД. Причину не называют. Он просто гулял", - сказал Сарапулов. Предполагается, что активисту могут вменить организацию митинга. На странице штаба в социальных сетях есть видеоролик, на котором Воробей призывает выходить на улицы.

31 марта Навальный объявил голодовку в колонии с требованием допустить к нему врача. Оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем - сильных болях в спине и ногах. По словам защитников адвоката, вес политика снизился до 77 кг, с момента прибытия в колонию он похудел на 15 кг. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.